Число пострадавших из-за теракта в Измире возросло до 10

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Число пострадавших в результате теракта у здания суда в Измире возросло до 10 человек. СМИ узнали, что взрыв был устроен тремя террористами. Двое из них убиты полицией. Ведется розыск третьего нападавшего.

До 10 человек возросло число пострадавших из-за взрыва в турецком городе Измире, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что теракт устроили три террориста. Двое из них ликвидированы сотрудниками местной полиции. В настоящий момент разыскивается третий нападавший.

Между тем, Life отмечает, что в результате перестрелки с террористами погиб сотрудник полиции Измира.

Ранее сообщалось, что у здания суда в Измире произошел взрыв. На воздух взлетел заминированный автомобиль.