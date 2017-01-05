Смертник устроил взрыв у здания суда в турецком Измире

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Заминированный автомобиль взорвался у здания суда в турецком Измире. В результате пострадали три человека.

У здания суда в Измире произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News – Arabia.

Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль. В результате три человека получили ранения. По данным СМИ, атаку устроил террорист-смертник.

Между тем, агентство Reuters сообщает, что турецкая полиция ликвидировала в Измире человека, который мог быть одним из организаторов взрыва.

В ночь на 1 января человек, вооружённый автоматом, открыл огонь по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Ответственность за преступление взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство".

Между тем, турецкий вице-премьер Вейси Кайнак отметил, что подозреваемым в совершении теракта предположительно является уйгур по национальности, передает "Интерфакс". он добавил, что террорист действовал один, однако у него могли быть помощники.

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