В результате взрыва в сирийской Латакии погибли 9 человек

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У стадиона в сирийском городе Джабла прогремел взрыв. Террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль. В результате погибли девять человек. Еще 25 получили ранения.

Девять человек погибли в результате взрыва в городе Джабла сирийской провинции Латакия. Еще 25 человек получили ранения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что взрыв неподалеку от местного стадиона устроил террорист-смертник. Он подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Между тем, ряд СМИ сообщает, что число погибших возсросло до 14 человек.

По данным ТАСС, ни одна из действующих на территории Сирии экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за атаку.