В Минобороны рассказали о 15 нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт перемирие

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии. В свою очередь, турецкая часть представительства узнала о 13 нарушениях.

За прошедшие сутки в Сирии зафиксировано 15 нарушений перемирия, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.

Так, российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано пять нарушений в Хаме, столько же – в Дамаске, еще три - в Латакии и два – в Алеппо.

Что касается турецкой части представительства, то там зафиксировали всего 13 нарушений. Из них четыре в провинциях Хама, три – в Идлибе, три - в Дамаске, по одному в Алеппо, Латакии и Деръе.

"По всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что в результате "целенаправленной работы наметилась тенденция к снижению количества взаимных нарушений режима прекращения огня и повышению доверия между конфликтующими сторонами".

В целом отмечается, что процесс примирения в Сирии проходит без срывов, в соответствии с достигнутыми договоренностями. Количество населенных пунктов, присоединившихся к этому процессу - 1091.