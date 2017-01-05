В "Авроре" опровергли информацию об опасном сближении с бортом НАТО

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В авиакомпании "Аврора", которая осуществляет пассажирские перевозки между Сахалином и Курильскими островами опровергли информацию об опасном сближении самолета этой компании и борта НАТО над Сахалином. Там отметили, что полет прошел в штатном режиме.

В осуществляющей пассажирские перевозки между Сахалином и Курильскими островами авиакомпании "Аврора" заявили, что ничего не знают о якобы имевшем место опасном сближении самолета компании и бортом НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

"Рейс прошел в штатном режиме", - заявила пресс-секретарь компании Татьяна Козырева. От дальнейших комментариев она отказалась.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января направлявшийся с Сахалина на Курилы российский пассажирский авиалайнер едва не столкнулся с неопознанным военным самолетом. Это судно несанкционированно пересекло воздушный коридор, по которому летел российский лайнер. В результате Bombardier пришлось экстренно снижаться, чтобы избежать столкновения. Позднее удалось зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. Этот сигнал по международной классификации относится к воздушным судам блока НАТО.