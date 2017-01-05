На западе Москвы рейсовый автобус сбил женщину и ребенка

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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на западе Москвы, где рейсовый автобус сбил женщину и девочку-подростка. Очевидцы рассказали, что водитель транспортного средства пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел.

Два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса на Ярцевской улице на западе Москвы. Водитель транспортного средства поспешил проехать на красный сигнал светофора, но не успел. В этот момент люди уже начали переходить дорогу по пешеходному переходу, передает Life со ссылкой на очевидцев.

Увидев людей на дороге, водитель резко нажал на тормоза. В результате одна женщина успела отскочить, однако вторая оказалась сбита автобусом. Кроме того, транспортное средство слегка зацепило девочку-подростка.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Они забрали пострадавших в больницу. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.