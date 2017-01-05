Власти Измира назвали виновных в теракте у здания суда

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За теракт у здания суда в Измире ответственна Рабочая партия Курдистана, заявил губернатор города Эрол Аййылдыз. Между тем, турецкий вице-премьер Вейс Кайнак подчеркнул, что атака могла быть более масштабной, на что указывает найденное оружие.

Губернатор Измира Эрол Аййылдыз заявил, что за атаку на городской суд ответственна Рабочая партия Курдистана. Он добавил, что на это указывают имеющиеся у следствия улики, передает сайт газеты Hurriyet.

В свою очередь, турецкий вице-премьер Вейс Кайнак отметил, что террористы, вероятно, планировали более масштабное нападение. По его словам, об этом можно судить по найденным в районе теракта взрывным устройствам и оружию, сообщает Reuters.

Между тем, стало известно, что в результате атаки погибли полицейский и сотрудник суда. Ранее сообщалось, что в результате подрыва заминированной машины у здания суда в Измире пострадали около 10 человек. Взрыв устроили три террориста. Двое из них были ликвидированы сотрудниками местной полиции. В настоящий момент разыскивается третий нападавший.