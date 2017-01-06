Байден рассказал о "тайных операциях" спецслужб против России

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США ответили на хакерские атаки, совершенные якобы Россией, не только односторонними санкциями, но и "тайными операциями" спецслужб. Об этом сообщил вице-президент Джозеф Байден. При это он выразил надежду, что общественность не узнает подробности тайных шагов Вашингтона против России.

Разведка США обвинила высшее руководство России в причастности к хакерским атакам на сервер Демократической партии во время предвыборной кампании. Слушания по этому вопросу прошли в четверг в Сенате. При этом речь может идти не только о компьютерных взломах, но и о распространении в сети ложной информации. Представители ФБР, ЦРУ и АНБ несколько часов вновь бездоказательно обсуждали киберугрозы для США и всего мирового сообщества, которые якобы исходят от Москвы.

Тем временем вице-президент США Джо Байден в интервью телеканалу PBS рассказал о неких "тайных операциях", которыми Вашингтон ответил на "кибератаки" Москвы. По его словам, о некоторых из них общественность узнает, а о других — нет. При этом он не стал уточнять, какие именно "операции" США провели против России.