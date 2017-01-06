Мороз в столичном регионе усилится до 30 градусов

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Сильные холода пришли в столичный регион. Минувшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой морозной с начала зимы — температура опустилась до минус 24,7 градусов. На этом мороз останавливаться на намерен. Уже в ночь на Рождество в столице ожидается до 25 градусов, а в области — до минус 32.