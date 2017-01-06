Мороз в столичном регионе усилится до 30 градусов
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Сильные холода пришли в столичный регион. Минувшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой морозной с начала зимы — температура опустилась до минус 24,7 градусов. На этом мороз останавливаться на намерен. Уже в ночь на Рождество в столице ожидается до 25 градусов, а в области — до минус 32.
Сильные холода с температурами ниже климатической нормы примерно на 10 градусов пришли в Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую и Владимирскую области. Как передает "ТВ Центр", спасатели развернули на трассах пункты обогрева. В ближайшие три дня в этих регионах ожидается под минус 30, ещё холоднее на Северо-Западе, там 40-градусный мороз стал причиной коммунальной аварии в Архангельске. В домах отключили водоснабжение, а на улице десятки припаркованных машин вмёрзли в лёд. Минус 40 и в Карелии, на 5 градусов теплее в Ленинградской области. В столице в пятницу — минус 25, и температура будет только понижаться, в рождественский Сочельника в регионе ожидается до 32 градусов ниже нуля.