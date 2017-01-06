СКР уточнил причину отравления четырех человек в Красноярске

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Четыре человека скончались в результате отравления алкоголем в Красноярске. Погибшие накануне весь день употребляли спиртное, в том числе коктейль "Тайм-аут". В то же время в Следственном комитете заявляют, что никаких опасных веществ в алкоголе не было, а смерть могла наступить в результате отравления наркотиками.

В Красноярске после употребления алкогольного коктейля под названием "Тайм-аут" скончались четыре человека. Как пишет ТАСС, накануне поздно вечером в полицию поступило сообщение, что в одной из комнат общежития обнаружены тела 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет, а также 38-летней женщины. Все они распивали спиртные напитки, в том числе злополучный коктейль.

К расследованию происшествия подключился региональный Следственный комитет. Там сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, экспертиза алкоголя показала отсутствие в нем каких-либо опасных для жизни веществ, в том числе метанола. Как сообщается на сайте СКР, смерть могла наступить в результате смертельного отравления наркотиками.