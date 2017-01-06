Неизвестный устроил стрельбу из автомата в центре Москвы. Видео

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Полиция разыскивает мужчину, которые устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Москвы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Полиция ищет неизвестных, которые устроили стрельбу из автомата Калашникова в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Ранее СМИ опубликовали видео из социальных сетей, на котором неизвестный возле внедорожника в центре Москвы несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в воздух.

Предположительно, стрельба велась из макета автомата. Пострадавших в результате инцидента нет.