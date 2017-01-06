Настоятельницу женского монастыря убили в Белоруссии

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В Белоруссии найдена убитой настоятельница расположенного в Минской области Свято-Ксениевского женского монастыря матушка Василисса. К убийству может быть причастна одна из послушниц.

В Белоруссии убили настоятельницу женского монастыря матушку Василиссу. Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя Белорусской православной церкви протоиерея Сергея Лепина, инцидент произошел в Свято-Ксениевском монастыре в Борисовском районе.

"Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре", - сказал Лепин.

В правоохранительных органах Белоруссии убийство настоятельницы подтвердили, однако подробности не сообщили.

По данным сайта монастыря, игуменья Василисса приехала в Белоруссию из Украины. В 2001 году она была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. В 2004 году стала игуменьей Свято-Ксениевского монастыря.