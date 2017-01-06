Минобороны заявило об уходе "Адмирала Кузнецова" из Сирии

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Россия приступила к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии. Об этом сообщили в российском Минобороны. В ведомстве отметили, что первой Сирию покинет корабельная авианесущая группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым", которая полностью выполнила поставленные перед ней задачи.

Минобороны приступило к сокращению группировки Вооруженных сил России в Сирии. Об этом сообщил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, первыми из Сирии уйдут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли.

Герасимов напомнил, что сокращение численности российской группировки в Сирии проводится по поручению Владимира Путина. Уже в пятницу "Адмирал Кузнецов" начнет переход в Североморск.

В свою очередь командующий российской группировкой войск генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что корабельная группа полностью выполнила поставленные перед ней задачи.

Об успехах российских Вооруженных сил в Сирии заявил и начальника Генштаба ВС САР Али Айюб. По его словам, оказанная Воздушно-космическими силами России поддержка сыграла основную роль в победах правительственной армии, которые привели к соглашению о прекращении боевых действий.

"Сирийский народ надеется на дальнейшее укрепление связей с Российской Федерацией во всех областях, в том числе на продолжение укрепления военного сотрудничества между двумя государствами и после победы над терроризмом", - приводит слова Айюба агентство "Интерфакс".