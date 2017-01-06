Подозреваемая в убийстве настоятельницы монастыря задержана

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В Белоруссии задержана подозреваемая в убийстве настоятельницы Свято-Ксениевского женского монастыря матушки Василиссы. Тело игуменьи было найдено накануне вечером.

Белорусские правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы Свято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Минской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Минской области Татьяну Белоног.

По ее словам, по факту случившего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Об убийстве матушки Василиссы стало известно в пятницу. Ее тело было найдено на территории монастыря.