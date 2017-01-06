В Москве подвели итоги работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

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Более 400 тысяч пассажиров воспользовались общественным транспортом Москвы в новогоднюю ночь. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в первые дни нового года пассажиропоток вырос на 16%.

За первые четыре дня нового года в столичном метро проехали на 16% больше пассажиров, чем за такой же период прошлого года. На наземном общественном транспорте количество пассажиров выросло на 9%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Благодаря стабильной работе городского транспорта москвичи и гости города могут посетить новогодние и рождественские фестивали, проводимые в Москве. В городе функционируют метро, Московское центральное кольцо, автобусы, трамваи и троллейбусы; горожане выбирают комфортный и надёжный общественный транспорт, работающий без сбоев", — сообщил Ликсутов.



Он напомнил, что впервые в своей истории московский транспорт работал в круглосуточном режиме в новогоднюю ночь. В ночь на 1 января метро, МЦК и наземный транспорт перевезли в общей сложности 413 тысяч пассажиров.