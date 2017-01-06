На берег немецкого острова вынесло 100 тысяч яиц с игрушками

Теги: В мире германия дети

Жители немецкого острова Лангеог получили неожиданный подарок — на берег вынесло более 100 тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри. По данным полиции, это может быть груз, который потерял во время шторма один из контейнеровозов.

На берег немецкого острова Лангеог вынесло более 100 тысяч пластиковых яиц с игрушками. Неожиданный подарок преподнес жителям штормовой циклон "Аксель".

По мнению полиции, яйца с игрушками находились в контейнере, который одно из грузовых судов потеряло во время шторма. Об этом сообщает телекомпания NDR.

Сюрприз принес много радости юным жителям острова Лангеог, а вот власти ему совсем не рады. По словам бургомистра острова Уве Гаррельса, выброшенные на берег игрушки являются источником беспокойства.

"Это уже не так весело, поскольку представляет большую угрозу для окружающей среды и животных", - пожаловался чиновник.