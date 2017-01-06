Перепивший житель Тамбовской области обстрелял соседей и полицейских

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Житель города Моршанск Тамбовской области накануне вечером открыл стрельбу по соседям и сотрудникам полиции. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Житель города Моршанск Тамбовской области открыл стрельбу из ружья по соседям и сотрудникам полиции. Инцидент произошел в частном доме на улице Дачная.

Полицию вызвали соседи, услышав стрельбу и пьяные крики. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить дебошира, но в ответ тот начал стрелять по ним из окна второго этажа.

"Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям моршанских полицейских, "стрелок" был обезврежен, задержан и доставлен в полицию", - отметили в региональном МВД.

Проверка установила, что мужчина стрелял из зарегистрированного ружья "Винчестер". Однако при обыске в доме были найдены боеприпасы, которых, как уточнили в полиции, "у гражданина быть не должно".