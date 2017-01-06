МЧС предупредило москвичей о 35-градусных морозах

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Европейская часть России оказалась во власти сильных морозов. Этой ночью в Архангельске столбик термометра упал почти до минус 50 градусов. В Ярославле минус 30, в столице минус 27, и это не предел. МЧС предупреждает, что в ночь с 7 на 8 января температура воздуха в Москве может опуститься до минус 35 градусов.

Синоптики называют такую погоду арктическим вторжением. На всю европейскую часть России буквально ворвался ледяной воздух, передает "ТВ Центр".

Для москвичей минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму. Днем на улице — минус 26. Хотя из-за сильных порывов ветра кажется, что еще холоднее. Но аномальной такую погоду в январе назвать, конечно, нельзя. Практически таким же было Рождество в 2002, ну а рекордно низкую температуру в Сочельник зафиксировали в далеком 1891 году - тогда было минус 35.

Минус 42 сейчас в Архангельске и Нижневартовске. В Вологде минус 34, в Костроме и Ярославле 29 ниже нуля. На улицах Москвы довольно пустынно - многие решили просто переждать морозы дома в тепле. Ну а те, кто все же решил выйти из дома и сесть за руль, столкнулись с непредвиденными сложностями. У многих автомобили просто не завелись. Может и к лучшему - на дорогах сильный гололёд.

Для водителей МЧС разворачивает пункты обогрева. Например, в Новой Москве каждый из них расширили до 400 квадратных метров, там поставили автобусы, снегоходы, тягачи и полевую кухню. В общем, замерзнуть никому не дадут. Небольшие теплые палатки стоят и на всех центральных площадках столицы, на которых проходят народные гуляния.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".