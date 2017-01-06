Россия начала сокращать военное присутствие в Сирии
Теги: сирия флот Сирийский конфликт россия авианосец
Россия начала сокращать группировку Вооруженных сил в Сирии. Первой зону сирйиского конфликта покинет группа российского флота во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов". Уже в пятницу корабли начнут переход в Североморск, который займет около 10 дней.
Группировка российского флота во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" готовится покинуть Средиземное море. Как сообщил начальник Генштаба вооружённых сил России Валерий Герасимов, часть кораблей уже в пятницу начнёт отправку в Североморск.
Решение о сокращении группировки в Сирии принял верховный главнокомандующий, напоминает "ТВ Центр". По словам представителей Минобороны, все задачи корабельной группы выполнены. За два месяца морская авиация выполнила 420 боевых вылетов. Самолёты уничтожили свыше тысячи двухсот объектов террористов.
"Первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Отмечу, что подключение военных моряков к операции по борьбе с террористическими группировками позволило в кратчайшие сроки освободить от боевиков экономическую столицу Сирии - Алеппо", - сообщил Герасимов.
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