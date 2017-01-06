В Германии задержали пять подозреваемых в поджоге приюта для беженцев

Теги: В мире германия мигранты беженцы

В Германии более 50 человек пострадали в результате крупного пожара в одном из центров для беженцев. Тридцать мигрантов госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Само здание выгорело почти полностью. Причины ЧП сейчас выясняют. Задержаны подозреваемые в поджоге.

Пожар удалось потушить, но само здание бывшей казармы, где жили около 500 мигрантов, практически полностью сгорело. По подозрению в организации поджога арестованы пять человек, сообщает "ТВ Центр". Среди европейцев недовольство притоком мигрантов продолжает расти. Поводов более, чем достаточно. Так в Австрии на новогодние праздники во время уличных гуляний вновь отмечены массовые случаи домогательств к женщинам со стороны мигрантов. Как и в прошлом году, группы молодых людей арабской и азиатской внешности, приставали к молодым жительницам Инсбрука.

"Женщин атаковала группа из 5-6 иностранцев. Они их окружали, танцевали, а потом начинали хватать за разные части тела. А затем пытались этих женщин поцеловать. У нас есть информация, что эта группа появлялась в разных частях города и действовала по одному и тому же сценарию", - сообщил представитель криминальной полиции Инсбрука Эрнст Кранебиттер.

Арестовать никого не удалось. У полиции есть многочисленные записи с камер видеонаблюдения. Но они плохого качества, и пока опознать не удалось ни одного преступника. Что делать с огромным потоком мигрантов, которые не желают принимать правила европейской жизни, власти стран ЕС до сих пор не знают. Но желание оградить себя от таких проблем растёт. Так министр внутренних дел Австрии заявил, что страна продлевает контроль на своих границах на неопределённый срок. Несмотря на то, что Шенгенское соглашение никто пока не отменял.

Но беженцы тоже меняют тактику. Месяц спустя после договорённостей ЕС с Турцией по ограничению потока мигрантов, статистика изменилась. Если раньше 70-80% людей имели статус беженца, то теперь 70% - это экономические мигранты. А для них в ЕС все двери открыты.

"Мы чувствуем, что участие других стран Евросоюза в проблеме недостаточно. Я бы даже назвал это саботажем со стороны некоторых стран ЕС, ну кроме Германии, Франции, Голландии и Португалии. Остальные не участвуют в решении проблемы", - пожаловался министр по делам миграции Греции Яннис Музалас.

Вновь не смогли договориться о квотах на приём мигрантов члены правящей коалиции Германии. Канцлер Ангела Меркель вообще избегает этих дискуссий из-за опасений, что они будут усиливать вес таких партий, как "Альтернатива для Германии", которые выступают за жёсткое ограничение миграции.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".