Устроившим стрельбу из автомата в Москве грозит 7 лет тюрьмы
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Московская полиция ищет неизвестных, устроивших стрельбу из автомата в центре города. В правоохранительных органах не исключают, что по данному факту может быть возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленникам может грозить до семи лет тюрьмы.
Московская полиция выясняет обстоятельства инцидента со стрельбой, которую неизвестные устроили в самом центре столицы. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Ролик, где молодой человек палит в воздух и пугает прохожих, появился в интернете. Ни сам стрелок, ни его друзья лиц не скрывают. Правоохранители сейчас изучают видео. Предположительно, стрельба велась из макета автомата небоевыми патронами. Как отмечают следователи, по факту инцидента может быть возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".