Устроившим стрельбу из автомата в Москве грозит 7 лет тюрьмы

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Московская полиция ищет неизвестных, устроивших стрельбу из автомата в центре города. В правоохранительных органах не исключают, что по данному факту может быть возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленникам может грозить до семи лет тюрьмы.