Общественный транспорт продлит работу в рождественскую ночь

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Работа метро и городского наземного транспорта в Москве будет продлена предстоящей ночью для удобства горожан, которые планируют посетить богослужения по случаю Рождества. Кроме того, у мест рождественских богослужений будут развернуты 200 передвижных пунктов выдачи горячего питания и чая.

Для миллионов православных верующих наступил Сочельник — канун одного из главных христианских праздников Рождества. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Во всех церквях утром прошли торжественные богослужения. В Храме Христа Спасителя литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Заканчивается сорокадневный пост. Принято воздерживаться от пищи до самого вечера, пока на небе не взойдёт первая звезда, как символ Вифлеемской. Именно она указала дорогу волхвам, которые принесли новорождённому Христу золото, ладан и смирну. Употреблять можно так называемое сочиво - размоченные и разваренные зёрна пшеницы или риса с мёдом.

Главная рождественская служба по традиции состоится ночью в Храме Христа Спасителя. Для удобства жителей и гостей столицы, которые примут участие в праздничных мероприятиях, продлят работу городского транспорта.

Поезда метро и Московского центрального кольца будут курсировать до 2 часов ночи. До трех часов будет работать наземный транспорт. Это более 160 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев, которые проходят возле столичных храмов и церквей, где запланированы праздничные службы. Также до трех ночи продлено время движения пригородных электричек.