Стеклодувы Мейзенталя: как создаются елочные игрушки

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Создать атмосферу праздника своими руками — стеклодувы из французского городка Мейзенталь поделились секретом изготовления ёлочных игрушек. Из стеклянной капли рождаются самые разные формы.

Крошечный цех в маленьком французском городке Мейзенталь. За вековую историю местного производства стеклянных украшений здесь, кажется, мало что поменялось — грубые инструменты, старая печь, и такая тонкая работа. Мастер-стеклодув Себастьян Морер раскрывает секреты: сперва набрать немного материала, потом задать нужную форму, и сделать первый выдох.

"Сейчас я резко выдохну, и смотрите — воздух за секунды раздувает горячую массу. Но вот проблема — она слишком быстро остывает. Так что снова идем к печи", - показывает Себастьян.

Всего несколько секунд в такой жаре и стекло снова станет послушнее пластилина. Теперь можно выдувать игрушку. Правильный выдох - сильный и равномерный, объясняет мастер. И это совсем не так легко, как может показаться.

Тонкости профессии стеклодува в Мейзентале передают по наследству вот уже много веков подряд. Украшать елку жители Лотарингии стали одними из первых в Европе. Ведь традиция зародилась по соседству — в Эльзасе.

Крошечная Селеста. В главном соборе как реликвия хранится копия городской счетной книги за 1521 год. Короткая запись "4 шиллинга лесничему за охрану елок" документально фиксирует и факт появления обычая украшать елью дом. И то, насколько повальной оказалась эта мода.

Правда, ставить елки стали гораздо позже, десятилетиями деревья подвешивали к потолку, украшая яблоками орешками и печеньями. После полуночи детям разрешали хорошенько потрясти елку - висевшие на ней лакомства были главными подарками. Но однажды праздник едва не сорвался. В 1858 году во Франции случился такой неурожай фруктов, что символ Рождества рисковал остаться без наряда. На помощь пришли мастера из Ломбардии.

"Дети, всегда ждавшие этого дня, были очень опечалены. И тогда, чтобы поднять им настроение, стеклодувы соседней с нами деревушки решили сделать яблоки из стекла, подарив малышам чудесные украшения. Так и родилась эта волшебная традиция", — рассказывает руководитель цеха стеклодувов международного центра стекольного мастерства в Мейзентале Ян Гринен-Бержер.

В XXI веке из песка, огня и воздуха рождаются не только яблоки, но и виноград, шишки, фигурки животных, волшебные кристаллы. Ограничить возможности хрупкого материала может, кажется, лишь фантазия дизайнеров. Но ее полет пока все также бесконечен.

Очередной шедевр от Себастьяна отправляется в специальный шкаф, где 12 часов будет остывать при определенной температуре. Еще один наработанный веками секрет мастерства. Но и это, улыбаются сотрудники, не самое важное в производстве елочных игрушек. Главное - вдохнуть в каждую немного любви и тепла. Ведь только так и создается настоящий праздник.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра". Эльзас, Франция.