Дутерте призвал российский флот чаще посещать Филиппины

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Родриго Дутерте предложил российскому военному флоту швартоваться на Филиппинах в любое время и для любых целей. Об этом он заявил во время посещения большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" в порту Манилы.

Российские военные корабли должны чаще посещать Филиппины. С таким призывом выступил президент этой страны Родриго Дутерте во время осмотра в порту Манилы большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и танкера "Борис Бутома".

Дутерте также заявил, что российские корабли могут швартоваться на Филиппинах в любое время. Об этом пишет Reuters.

"Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас", - заявил филиппинский лидер.

В свою очередь министр обороны страны Дельфин Лоренсана заявил, что надеется на то, что "общие чаяния на мир и безопасность в регионе и во всем мире" позволят России и Филиппинам "стать добрыми партнерами ради спокойного и безопасного мореходства для всех". Слова военного приводит агентство "Интерфакс".