Мажоры устроили гонки со "стрельбой" по центру Москвы

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Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров, предположительно, устроил новые гонки по центру Москвы. В ночь на 6 января он разместил в интернете ролик, на котором видно, как молодые люди едут на высокой скорости по Тверской и "обстреливают" другие автомобили из игрушечного пистолета.

В интернете появилось видео новых гонок мажоров по центру Москвы. На записи видно, как молодые люди едут на высокой скорости по Тверской и "обстреливают" другие автомобили из игрушечного пистолета. Свое развлечение "золотая молодежь" сопровождает смехом и матом.

Как пишет портал Life, одним из участников гонки мог быть сын замглавы "Лукойла" Руслан Шамсуаров. Кадры с игрушечными пистолетами впервые появились именно на его странице в Instagram в ночь на 6 января.

Это не первый подобный эпизод с участием Руслана Шамсуарова. В мае 2016 года в Москве молодые люди на автомобиле Gelandewagen устроили гонки в столице. Они нарушали правила дорожного движения, заезжали на газоны и тротуары, скрываясь при этом от полиции, и одновременно транслировали погоню в интернете. На скамье подсудимых оказались, помимо Шамсуарова, 22-летний Абдувахоб Маджидов и 25-летний Виктор Усков.

Суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ. Маджидова оправдали по всем эпизодам. Внедорожник Gelandewagen был изъят в доход государства.

Позднее Маджидова поймали за нарушение правил дорожного движения и приговорили к пяти суткам ареста за езду без прав.