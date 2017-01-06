В бразильской тюрьме "Монте-Кристо" погибли 33 заключенных

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Сразу 33 заключенных найдены мертвыми в крупнейшей бразильской тюрьме "Монте-Кристо" на севере страны. По данным местных СМИ, они могли стать жертвами криминальных разборок двух группировок наркомафии.

Более 30 заключенных бразильской тюрьмы "Монте-Кристо" найдены мертвыми. Об этом сообщили власти штата Рорайма, где находится учреждение.

По данным местного портала UOL, 33 узника тюрьмы могли стать жертвами противостояния двух конфликтующих группировок наркомафии — "Красного командования" и "Первого командования столицы".

Всего в "Монте-Кристо" содержится 1475 заключенных.

Инцидент произошел спустя несколько дней после после крупнейшего в истории страны тюремного бунта. 1 января в результате волнений в тюрьме близ города Манаус погибли 56 человек.