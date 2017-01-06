Белорусскую монахиню зарезала душевнобольная послушница

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В МВД Белоруссии уточнили гражданство подозреваемой в убийстве настоятельницы женского монастыря игуменьи Василиссы. По данным ведомства, преступление совершила 29-летняя гражданка Белоруссии, а не Казахстана, о чем ранее сообщали СМИ. При этом в Церкви утверждают, что девушка страдала от психического расстройства.

В Борисовской епархии Белорусской православной церкви рассказали подробности убийства игуменьи Свято-Ксениевского женского монастыря матушки Василиссы. По подозрению в совершении преступления задержана 29-летняя уроженка Казахстана.

В БПЦ рассказали, что девушку временно приютили в монастыре, желая помочь в решении сложившихся проблем в жизни.

"В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка", - говорится в сообщении епархии.

В то же время в МВД страны уточнили, что задержанная по подозрению в убийстве девушка является гражданкой Белоруссии, а не Казахстана, о чем ранее сообщали СМИ. В страну она приехала давно, пишет Sputnik Беларусь.

Тело игуменьи Василиссы с ножевыми ранениями было обнаружено в пятницу утром на территории монастыря. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Игуменья Василисса родилась 10 марта 1949 года в городе Соснице Черниговской области Украины. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря. В том же году приняла постриг. С 2004 года стала настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.