Полиция задержала устроившего стрельбу из автомата в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомата в центре Москвы. Им оказался 28-летний уроженец Махачкалы, приехавший в столицу в поисках работы.

Полиция задержала молодого человека, устроившего стрельбу из автомата в центре Москвы. Им оказался уроженец Махачкалы, 1988 года рождения, пишет ТАСС.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина приехал в Москву с целью найти работу и проживал в одном из московских хостелов.

Ранее в интернете появилось видео, на котором молодой человека достает из припаркованного внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.