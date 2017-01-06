Украина из-за морозов увеличила отбор газа

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Украина из-за усиления морозов увеличила отбор газа из подземных хранилищ. Как сообщили в "Укртрансгаз", отбор увеличен до 100 миллионов кубометров в сутки.

Украина увеличила объемы отбора газа из подземных хранилищ на 64% - до 100 миллионов кубометров в сутки. Это связано с морозами, сообщили в пресс-службе "Укртрансгаз".

"Объемы отбора газа из хранилищ увеличены. Прогнозируемый суточный режим 100 миллионов кубометров - 83% от текущих мощностей ПХГ (подземных хранилищ газа), чего достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь компании Максим Билявский.

Он отметил, все заказы стран-импортеров выполняются в полном объеме.