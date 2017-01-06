В трех городах Кот-д'Ивуара взбунтовались военные

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Военнослужащие подняли бунт в трех городах Кот-д'Ивуара - Буаке, Далоа и Корого. Они требуют повышения жалования.

В трех городах Кот-д'Ивуара военнослужащие подняли бунт. Речь идет о населенных пунктах Буаке, Далоа и Корого.

Как пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев, солдаты хорошо вооружены. Им удалось взять под контроль некоторые дороги. При этом силы безопасности покинули города, а местные жители стараются не выходить на улицы.

По данным СМИ, военные требуют повышения жалования.