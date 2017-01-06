Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии
Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт
Российские представители совместной с Турцией комиссии по вопросам перемирия в Сирии за сутки зафиксировали 15 случаев нарушения соглашения о прекращении боевых действий. Всего же на территории страны режим перемирия нарушался 36 раз.
Россия и Турция зафиксировали 36 случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российские представители зафиксировали 15 нарушений. Чаще всего режим нарушался в провинциях Хама и Дамаск (шесть случаев).
Турецкая сторона чаще фиксировала нарушения перемирия в Алеппо (9 раз), Дамаске (6) и Идлибе (4 раза). По всем фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев, заявили в Минобороны.
В ведомстве также сообщили, что число присоединившихся к перемирию группировок увеличилось до 104.
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