По факту стрельбы из автомата в Москве возбуждено дело

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Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы из автомата в Москве. Задержанному — 28-летнему уроженцу Махачкалы — грозит до семи лет лишения свободы.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по части второй статьи "Хулиганство" по факту стрельбы из автомата в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемым по данной статье грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в интернете появилось видео, на котором молодой человека достает из припаркованного внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее полиция установила и задержала молодого человека. Им оказался 28-летний уроженец Махачкалы, приехавший в столицу в поисках работы.

"Менее суток понадобилось оперативникам, чтобы установить и задержать подозреваемого. Молодой человек был задержан по месту проживания – в хостеле на улице летчика Бабушкина", - отметила Ирина Волк.