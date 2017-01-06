Пять человек погибли в результате стрельбы в аэропорту Флориды

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В зоне выдачи багажа аэропорта Форт-Лодердейл в штате Флорида произошла стрельба. По данным местной полиции, погибли пять человек, еще восемь получили ранения. Местные СМИ пишут, что стрелявший задержан. При нем обнаружены документы военнослужащего.

В аэропорту Форт-Лодердейл в штате Флорида в пятницу вечером произошла стрельба. Пять человек погибли, еще восемь получили ранения, сообщает на своей странице в Twitter местная полиция.

В настоящее время стрелявший задержан. Предположительно, он действовал в одиночку. Телеканал NBS передает, что стрелка зовут Эстебан Сантьяго. При нем были найдены документы военнослужащего.

Посетители и персонал Форт-Лодердейла эвакуированы. Сам аэропорт закрыт. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

События во Флориде на своей странице в Twitter прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп. По его словам, он следит за ситуацией.