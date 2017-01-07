Православные отмечают Рождество Христово

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Миллионы православных празднуют Рождество Христово - событие, с которого более двух тысячелетий назад начался отсчет новой эры в истории человечества. Во всех российских храмах и монастырях от Владивостока до Калининграда этой ночью прошли торжественные богослужения.

Православные верующие отмечают сегодня Рождество Христово. Торжественные богослужения прошли во всех российских храмах от Владивостока до Калининграда, передает "ТВ Центр".

Люди начали собираться ещё в канун праздника, в Сочельник, чтобы, согласно древним канонам, дождаться первой звезды - с её появлением завершается сорокадневный пост.

В эти дни храмы украшены белыми цветами и еловыми ветвями - они символизируют вечную жизнь. Вместе с Русской церковью Рождество сегодня отмечают Иерусалимская, Польская, Сербская и Грузинская православные церкви. Ну а в числе тех, кто первыми встретил праздник, были жители Приморья.

Главная рождественская служба состоялась в Храме Христа Спасителя в Москве. Несмотря на морозную ночь, несколько тысяч людей пришли на ночную Божественную литургию, которую возглавил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. На богослужение приехал премьер-министр Дмитрий Медведев. Перед началом торжеств глава русской православной церкви обратился к верующим с традиционным рождественским поздравлением. Он пожелал людям радости и любви, призвал их менять себя и окружающую жизнь к лучшему.

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