Путин пообещал, что 2017 год будет лучше 2016-го

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Владимир Путин на встрече с новгородскими рыбаками высказал уверенность, что в 2017 году будет лучше, чем в 2016 году. Встреча прошла сразу после рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре, где присутствовали и президент, и рыбаки.

Владимир Путин по уже сложившейся многолетней традиции встречал Рождество не в столице, передает "ТВ Центр".

В этом году президент побывал в Новгородской области. Глава государства отстоял службу в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря. Среди прихожан были местные рыбаки, с которыми президент познакомился осенью прошлого года во время прогулки по озеру Ильмень. После рождественского богослужения все вместе отправились за праздничной стол. Президенту рассказали про улов в 2016 году. Рыбаки признались, что он оказался меньше, чем ожидалось, так как озеро рано покрылось льдом. Кроме того, Владимира Путина вновь пригласили в Новгородскую область, но уже на весеннюю рыбалку.

"Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел", - сказал президент.

После встречи с рыбаками Владимир Путин осмотрел Георгиевский собор. Это на территории того же монастыря, где проходило рождественское богослужение. Президенту рассказали, что при проведении археологических раскопок в 2014 году в храме была найдена надгробная плита святителя Феоктиста, перезахороненного в Юрьевом монастыре в XVIII веке.

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