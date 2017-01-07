Трамп объяснил кибератаки халатностью Демократической партии США

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки на сервера Демократической партии США произошли из-за халатности членов партийного Национального комитета. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Сенсация действительно есть, но не в содержании, а в качестве доказательной базы. Washington Post, к примеру, ссылаясь на источник, знакомый с документом, пишет, что американские разведчики перехватили частную переписку неких высокопоставленных российских чиновников, которые якобы радовались избранию Трампа. Это спецслужбы США и сочли явным признаком помощи Москвы республиканцу. То, что с реальными фактами у Вашингтона дела обстоят туго, подтвердил и вице-президент Байден.

"Конкретных доказательств, что Россия в действительности манипулировала кабинами для голосования или списками избирателей, нет. Однако есть чёткие свидетельства того, что они на самом деле занимались деятельностью, призванной повлиять на исход выборов", - заявил вице-президент США Джозеф Байден.

О каких свидетельствах речь - неясно. Ведь, судя по этой статье в интернет-издании BuzzFeed, получившей большой резонанс в США, не только ФБР, но и вообще ни одно правительственное ведомство страны не изучало якобы взломанные серверы Национального комитета Демократической партии, перепоручив это частному подрядчику. Белый дом от комментариев отказался.

"Национальный комитет Демократической партии не предоставил доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы были атакованы русскими. Тогда как и почему они так уверены насчет взлома, если они даже не запрашивали изучение компьютерных серверов. Что происходит?", - поинтересовался Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Что происходит, наглядно показали накануне руководители американских спецслужб, выступая на слушаниях в Конгрессе. Не предъявляя никаких доказательств, как обычно обвиняли Россию. Говоря о мотивах, утверждали: президент России на протяжении многих лет "таил обиду" на Хиллари Клинтон. При этом изначально Москва якобы намеревалась "подорвать легитимность" предполагаемой победы Клинтон. Но когда Дональда Трампа выдвинули официальным кандидатом в президенты, цели Кремля стали "амбициознее". Старательнее всех такими псевдодоказательствами сыпал директор Национальной разведки Джеймс Клеппер. Он, кстати, конгрессменам известен давно - многие еще помнят, как он врал им в прошлый раз.

Впрочем, даже ложь имеет границы. И Клеппер вынужден признать: Трамп победил на выборах честно, без помощи извне.

"Они не изменили результаты подсчета голосов или что-нибудь подобное. Американское разведывательное сообщество не может поручиться, что это каким-либо образом повлияло на выбор избирателей", - сказал директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер.

Тем не менее, в ответ на якобы имевшие место русские кибератаки, не повлиявшие при этом ни на что, администрация Барака Обамы вводит дополнительные антироссийские санкции, высылает 35 наших дипломатов и даже угрожает некими тайными мерами. Москва реагирует на такие шаги спокойно, постепенно налаживая связи с аппаратом Дональда Трампа, который давно дал понять: он намерен исправлять ошибки своего предшественника.

Ольга Оксенич, Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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