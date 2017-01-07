При пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы погиб человек

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В субботу утром произошел пожар в здании гостиницы на северо-востоке Москвы. В результате ЧП погиб один человек, семь пострадали.

При пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы погиб один человек, еще семь пострадали, передает ТАСС.

Площадь возгорания в двухэтажном здании по адресу Ярославское шоссе, дом 55 составила более 700 квадратных метров. Пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве 7 января в 06 часов 10 минут, сообщает "Интерфакс".

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