Рождественская ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

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Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 8:00 субботы опустилась до минус 29,8 градуса. Таким образом рождественская ночь в столице стала самой морозной с начала зимы.

В Центральной России рождественские праздники вплоть до начала следующей недели обещают быть аномально холодными. Для москвичей минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму, столбик термометра опустился до отметки минус 29,8 градуса. Предстоящей ночью в столице обещают до минус 35, передает "ТВ Центр".

В Тверской области морозов не выдержали инженерные сети. Там ликвидируют последствия коммунальной аварии: было нарушено теплоснабжение целого микрорайона, где проживают около 40 тысяч человек.

А в Подмосковье почти 100 тысяч человек в Люберцах и Котельниках на несколько часов остались без света. Отключилась трансформаторная подстанция. Сейчас энергоснабжение восстановлено.