Аэропорт во Флориде возобновил работу после стрельбы

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Международный аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде, где произошла стрельба, возобновил работу с полуночи по местному времени (с восьми утра по Москве).

Работа аэропорта Форт-Лодердейл во Флориде, где произошла стрельба, возобновлена с 00:00 по местному времени (8:00 мск). Речь пока идет лишь о грузовых рейсах, корпоративных и малых частных самолетах, передает "Интерфакс".

Пятеро погибли, ещё более 30 человек пострадали в результате стрельбы в международном аэропорту города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида.

По данным СМИ, огонь открыл бывший американский военнослужащий Эстебан Сантьяго, который ранее участвовал в военных операциях США в Ираке. Молодой человек начал стрелять по людям в зоне выдачи багажа. Возникла паника. Подозреваемый уже задержан. По данным полиции, сообщников у него не было.

Как рассказал правоохранителям его брат, у Сантьяго некоторое время назад диагностировали психическое расстройство. Сам стрелок заверил, что его разум контролирует правительство США, которое якобы заставляет его смотреть видеозаписи, снятые боевиками запрещенной в России группировки ИГИЛ.

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