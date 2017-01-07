Обама пожаловался, что республиканцы верят Путину больше, чем демократам

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Барак Обама заявил, что члены Республиканской партии доверяют Владимиру Путину больше, чем сторонникам Демократической партии. По словам, эта ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.

Действующий президент США Барак Обама заявил, что некоторые представители Республиканской партии больше доверяют российскому президенту Владимиру Путину, чем соотечественникам-демократам. Об этом он сказал в интервью телекомпании ABC, передает ТАСС.

"Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам- американцам, так как те являются демократами", - заявил Обама.

По словам американского президента, эта ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.



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