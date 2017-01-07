Жертвами наводнения в Таиланде стали 12 человек

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Проливные дожди, не прекращающиеся несколько последних дней на юге Таиланда, привели к наводнению, жертвами которого стали уже 12 местных жителей.

Жертвами наводнений, возникших из-за проливных дождей на юге Таиланда, стали 12 человек, передает ТАСС.

Всего ненастьем оказались затронуты более 700 тысяч человек. Власти страны привлекли армию для оказания помощи пострадавшим от дождей и для раздачи продовольствия местным жителям, сообщает "Интерфакс".

В ряде южных провинций королевства нарушено автобусное, железнодорожное и автомобильное сообщение - вода поднялась над поверхностью суши на 50 см и выше.

К наводнению привели проливные дожди, не прекращающиеся несколько последних дней на юге Таиланда.

По прогнозу синоптиков, дождливая погода будет сохраняться здесь как минимум до воскресенья.

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