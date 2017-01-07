В Алеппо продолжаются восстановительные работы

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В районе Дамаска этим утром вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что перемирие позволит наладить водоснабжение сирийской столицы. Восстановительные работы идут и в Алеппо.

Хасан аль-Халед приходит сюда уже не в первый раз после того, как старый город Алеппо был освобожден. Но, говорит, снова и снова испытывает шок и боль от того, что сделали боевики. Известная на весь мир мечеть Омейядов или великая мечеть Алеппо сегодня в руинах.

"Мечеть была построена в 8 веке, в 715 году. Наряду с крепостью Цитадель это гордость и визитная карточка нашего города, всей Сирии. Боевики прикрываются исламской религией, но на самом деле никакого отношения к ней не имеют. Это бесчеловечные нелюди, уничтожающие историческое, культурное и религиозное наследие нашей страны. Это преступники!" - считает сотрудник департамента туризма Алеппо Хасан аль-Халед.

Великая мечеть Алеппо включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако это не помешало боевикам не только осквернять, но и разрушать территорию комплекса.

Это все, что осталось от 38 метрового минарета мечети Омейядов – символа Алеппо. Он был построен в 11 веке и за свою историю пережил несколько сильных землетрясений. Получал повреждения, но устоял. В 2000 годах специалисты обнаружили отклонение от вертикали на 17 сантиметров. Тогда же было принято решение о реконструкции. В основании были обнаружены пещеры. Их решили сохранить. Боевики использовали пустоты в своих целях. Они заложили туда взрывчатку и взорвали минарет. Так они пытались бороться с историей древнего города.

Впрочем, не брезговали они и воровством. Похитили почитаемые мусульманами реликвии – волос и халат пророка Мухаммеда. Сейчас достоверно известно, что они были вывезены за границу. Также было разграблено и убранство помещения, где, по легенде, находилась могила пророка Захарии – отца Иоанна Крестителя.

Сегодня разрушенная, но выстоявшая мечеть Омейядов еще сильнее сплотила жителей Алеппо. Сюда идут помолиться и мусульмане, и христиане. Идут семьями, чтоб посмотреть и показать детям, что может произойти, если будут забыты закон добра и человечности.

Восстановление мечети Омейядов начнется в ближайшее время. Территорию комплекса уже осматривают специалисты.

В старом городе Алеппо, на территории всего 3,5 квадратных километра находятся десятки уникальных исторических и архитектурных памятников, в том числе самый большой в мире крытый рынок. В 1986 года старый город стал объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Боевики оставили здесь не только разрушения, но и тысячи мин и множество производств боеприпасов. После того, как район обследуют российские саперы, специалисты смогут приступить к восстановительным и реставрационным работам.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков, "ТВ Центр", Алеппо, Сирия.

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