В Москве более 60 человека пострадали от аномальных холодов

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В Москве из-за аномальных холодов пострадали более 60 человек. Рождественская ночь в столице стала самой холодной за всю эту зиму, местами температура опустилась до минус 32 градусов.

Рождественская ночь в столице стала самой холодной за всю эту зиму. Местами температура опустилась до минус 32 градусов, передает "ТВ Центр".

На улицах города развернуты пункты обогрева. Синоптики обещают еще большее похолодание - этим вечером в Москве ожидается уже минус 35. За прошедшие сутки, более 60 человек обратились за медицинской помощью из-за переохлаждения. Арктический антициклон принес сильные холода и Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области, там столбик термометра упал до минус 37 градусов. Метеорологи успокаивают, сильное потепление придет уже через пару дней.

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