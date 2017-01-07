Патриарх Кирилл пожелал верующим "чувствовать в сердце Божественное присутствие"

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христовым и пожелал "чувствовать в сердце Божественное присутствие".

С праздником Рождества Христова верующих поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава русской православной церкви призвал всех не забывать о главных ценностях, передает "ТВ Центр".

"Будем снисходительны к слабостям и немощам друг друга. Будем терпимее и добрее к ближнему, подарим друг другу больше радости и любви. Выйдем из пространства реальности виртуальной в живой настоящий мир, открывая богатства нашего сердца людям, действительно нуждающимся во внимании и заботе. Рождественский праздник традиционно собирает семьи вместе. Это замечательная традиция, которая служит всем нам, напоминая о том, что есть главное в человеческой жизни. Семья, в которой царят мир и любовь, это своего рода точка входа в царство Божие, это домашняя церковь, как ее называет священное писание. Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, со светлым праздником рождества Господа и Спасителя нашего и желаю любви и мира, крепкого здоровья и душевной радости, помощь и благословение Божье да сопутствует вам во всех добрых делах. С праздником рождества Христова!", - сказал патриарх.

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