Путин поздравил россиян с Рождеством

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Православных христиан и всех граждан России с Рождеством поздравил Владимир Путин. В своём обращении президент пожелал россиянам здоровья, успехов и благополучия. Рождественские дни, добавил глава государства, пробуждают самые добрые чувства, обращают верующих к духовным истокам и традициям.

Главная рождественская служба в главном православном соборе страны. Храм Христа Спасителя в эту ночь заполнили тысячи прихожан: кто-то зашел внутрь ненадолго поставить свечи, произнести молитву. Но многие верующие присутствовали на богослужении, совершенном Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, до самого конца.

По традиции за пределами Москвы рождественскую ночь провел Владимир Путин. И если в прошлом году президент встречал светлый праздник в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Тверской области, то на этот раз посетил службу в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря что в Великом Новгороде. В один из моментов глава государства обратил внимание: девочка не может поставить зажженную свечу – и аккуратно помог ей.

По обе стороны от президента - новгородские рыбаки, с которыми Владимир Путин познакомился сентябре, когда вместе с Дмитрием Медведевым прогуливался по озеру Ильмень. После окончания богослужения глава государства за чашкой чая побеседовал с новгородцами. Поинтересовался уловом, расспросил о волнующих вопросах, часть из которых за последние месяцы была оперативно решена. В ответ - слова благодарности и приглашение на весеннюю рыбалку.

Одними из первых в стране праздник встретили во Владивостоке. Задолго до начала литургии к Покровскому кафедральному собору начали подходить сотни верующих, для которых Рождество – событие более важное, чем Новый год. В эту же ночь заканчивается строгий 40-дневный пост. И с появлением на небе первой звезды, символизирующей вифлеемскую, можно собраться за праздничным столом в семейном кругу, подарить подарки.

Сохраняя верность традиции, на ночной службе в Храме Христа Спасителя присутствовал премьер Дмитрий Медведев с супругой. Чета стала свидетелями обращения Патриарх Кирилла к верующим. Предстоятель русской православной церкви напомнил: именно в этот день сердце христианина особенно чувствует Божественное присутствие. Кстати, в столице, как и во многих регионах страны, посещение храмов в эту ночь - больше чем просто традиция, душевный порыв, но и крепкая воля. На улице - аномальные холода, а значит, соблазн провести светлый праздник дома. Спасала теплая одежда и полевые кухни, где всем желающим раздавали горячую еду и чай. В Москве таких передвижных пунктов возле церквей и храмов было около 200, написал в своем твиттере столичный мэр Сергей Собянин.

Учитывая интересы тех, кто решил провести рождественскую ночь в храмах, в Москве продлили режим работы общественного транспорта. Станции метро и МЦК были открыты до двух ночи. Автобусы, троллейбусы и трамваи курсировали еще на час дольше.

Егор Киселёв, Дмитрий Иванов, Александр Козликин, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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