СМИ рассказали о 50 потенциально опасных исламистах, живущих в Германии

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Более 50 потенциально опасным исламистам отказано в статусе беженцев в Германии, но они по-прежнему остаются на территории страны. Об этом пишет журнал Spiegel.

На территории Германии проживают более 50 потенциально опасных исламистов. Как сообщает немецкое издание "Шпигель", этих людей должны были депортировать из страны, так как им отказали в статусе беженцев, передает "ТВ Центр".

По данным газеты, всего в списке предполагаемых террористов свыше 500 человек. Группу из 50 относят к так называемой "релевантной категории лиц". Такие мигранты, по мнению органов безопасности, представляют потенциальную угрозу правопорядку.

В вопросах депортации власти ФРГ сталкиваются с целой серией препятствий. Чаще всего трудности возникают из-за нехватки необходимых документов. Многие страны, откуда пребывают беженцы, отказываются принимать своих граждан обратно.

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