СМИ сообщили о проблемах с психикой у стрелявшего в аэропорту Флориды

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Власти США расследуют обстоятельства стрельбы в аэропорту штата Флорида. Американский военный, открывший огонь в одном из помещений воздушной гавани, убил пятерых человек и ранил восьмерых. И как стало известно, еще 37 человек пострадали в результате возникшей следом давки и паники.

Это одни из первых кадров бойни в аэропорту Флориды. Их снял очевидец на мобильный телефон. Выстрелов уже не слышно. Крики, паника, давка, люди пытаются покинуть зону выдачи багажа. Окровавленные тела на полу. Пять человек погибли, восемь ранены. Позже станет известно еще о почти 40 пострадавших.

Стрелок уже задержан, идет допрос. Сообщается, что это ветеран Ирака Эстебан Сантьяго. Во Флориду прилетел из Аляски, оружие совершенно легально провез в чемодане: для военных закон это разрешает. Получив сумку, мужчина достал пистолет, зарядил, затем пошел убивать. Как говорят очевидцы, стрелять он прекратил, только когда выпустил всю обойму. Скорее всего, нападавший психически болен. После того, как сдался полиции, заявил, что его разумом завладели американские власти, которые заставляли его смотреть ролики террористов. Кроме того, стало известно, что в ноябре прошлого года Сантьяго встречался с сотрудниками ФБР, после чего был отправлен на психиатрическую экспертизу. Впрочем, версию теракта следователи пока не исключают.

"Произошел бессмысленный с точки зрения нормального человека поражающий своей жестокостью акт. Погибли люди, вы знаете, что многие еще борются за жизнь в больницах. Мы этого в нашем штате так не оставим. Кто бы ни стоял за этим преступлением, мы сделаем все, чтобы этот человек или группа людей получили по заслугам", - заявил губернатор штата Флорида Рик Скотт.

Интересно, что первым делом губернатор штата о чрезвычайной ситуации доложил избранному президенту Дональду Трампу, а не пока еще действующему главе государства. Как объяснил Ричард Скотт, Барак Обама к тому моменту ему просто не позвонил. Возможно потому, что как раз проводил в Белом доме прощальную вечеринку с участием голливудских звезд и популярных исполнителей. Соболезнования родным и близким погибших Обама выразил после торжества. А еще пообещал: мотивы преступника будут установлены в течение суток.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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