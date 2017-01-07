В Королеве 16 домов остались без отопления после аварии

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В субботу в подмосковном Королеве из-за коммунальной аварии 16 домов остались без отопления. Вернуть тепло обещают к 16:00.

В подмосковном Королеве в 16 домах не работает отопление из-за коммунальной аварии. Вернуть тепло планируется в 16:00, сообщили "Интерфаксу" в администрации наукограда.

"Авария произошла около 6:30 утра - массовое отключение домов от отопления, но его быстро локализовали. Было отключено 60 домов, часа через полтора уже удалось пустить отопление в 44 домах. 16 домов остались. Но там ситуация не критичная, все под контролем, прогноз их подключения - 16:00", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в этих 16 многоквартирных домах проживают около одной тысячи человек.

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