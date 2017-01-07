По факту пожара в московской гостинице возбуждено уголовное дело

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Три человека погибли, девять пострадали этим утром в результате крупного пожара в гостинице на северо-востоке Москвы. Спасателям потребовалось более двух часов для того, чтобы ликвидировать возгорание. Правоохранители выясняют причины, по предварительным версиям, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем либо из-за неисправности электрооборудования. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек.

Сигнал о пожаре на Ярославском шоссе поступил около шести утра. Первые расчеты оказались на месте происшествия в течение 10 минут. Очевидцы утверждают, что перед началом распространения огня были слышны сильные хлопки, по звуку напоминающие взрыв газовых баллонов.

Конструктивная особенность этого здания: первый этаж - из кирпича, второй - полностью деревянный. Именно поэтому огонь наверху распространялся молниеносно. В течение первого часа площадь пожара достигла 700 квадратных метров. К тому же, оказалось, что, несмотря на ранний час, внутри помещений есть люди.

Едкий дым быстро заполнил весь второй этаж. Из некоторых помещений путь наружу оказался заблокирован. Находившимся внутри людям пришлось покидать здание через окна. Известно, что как минимум два человека получили травмы в результате падения. Сейчас они госпитализированы. Остальных сотрудников административного здания из огня вывели пожарные. Однако спасти удалось не всех.

"Из здания спасено восемь человек, один человек, к сожалению, погиб. Лаборатория провела замеры воздуха. Замеры положительные. Жителям ничего не угрожает", - рассказал начальник 22-го пожарно-спасательного отряда Сергей Балонин.

Тушение огня продолжалось около трех часов. В 8.45 пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия было задействовано 30 единиц спецтехники и около 100 человек из личного состава МЧС. Сейчас внутри сгоревшего здания продолжаются разбор завалов и проливка помещений. Работы осложнены погодными условиями. Вода, которая использовалась для тушения пожара, разлилась на ближайших улицах и на крепком морозе замерзла. Причины пожара предстоит установить следствию. По предварительным версиям, огонь мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования или неосторожного обращения с огнем.

Андрей Сидоренко, Павел Винокуров, Дмитрий Ситковский, Александр Савин, "ТВ Центр".

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