WikiLeaks высмеяла доклад разведки США о кибератаках

Теги: В мире сша хакер трамп россия

WikiLeaks высмеял источники сведений, согласно которым был построен доклад разведки США о поводу вмешательства России в выборы в стране. А Дональд Трамп заявил, что причиной хакерских атак на серверы Демократической партии США стала халатность Национального комитета, и Россия тут не при чем.

Частично рассекреченный доклад американских спецслужб ожидаемо не произвел сенсации. Полная версия документа не впечатлила и избранного президента Трампа, чью реакцию на расследование с нетерпением ждали. Он подчеркнул: кибератаки на выборы в США никак не повлияли. К тому же их проводили в отношении как демократической, так и республиканской партий. Последние просто были лучше защищены.

"Грубая халатность Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерские атаки. Национальный комитет республиканцев был надёжно защищён", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Из-за этой халатности в июле прошлого года в сеть утекли письма, в которых руководители Демпартии активно искали способы поддержать Клинтон и дискредитировать ее конкурента однопартийца Берни Сандерса. И у них получилось. Кандидатом в президенты стала Хиллари. Но победил Трамп. А во взломе серверов демократической партии обвинили Россию и лично Путина, как обычно в качестве доказательств предоставив лишь данные из социальных сетей, над чем уже посмеялись в WikiLeaks.

"Рассекреченный правительством США доклад о "российских хакерах" имеет любопытную оговорку о том, что он основан на просмотре телевидения и чтения твиттов", - говорится на странице организации в Twitter.

Высокопоставленные чиновники российского правительства "отмечали победу" Трампа, называя это геополитическим выигрышем для Москвы. Аргумент американской разведки номер раз. Хотя своих предпочтений в России никто и не скрывал. В качестве второго неоспоримого доказательства спецслужбы США приводят то, что любое действие у нас якобы происходит с личного одобрения президента, ну или как минимум ФСБ. И такая логика понятна. Ведь это именно Соединенные Штаты провели первую в мире государственную кибератаку на иранскую ядерную программу с помощью вируса Stuxnet. Опираясь на свой опыт, они теперь обвиняют Россию, предупреждая союзников.

Какие уроки, если избранный президент заявил, что хакерские атаки на исход выборов не повлияли? И кто их осуществил, тоже ведь непонятно. Представленные доказательства не впечатлили ни Трампа, ни многих сенаторов. Их по украинской схеме тут же обвинили в симпатиях к Путину. Да, ни кто-нибудь, а сам Обама.

"Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам - американцам, так как те являются демократами. Так быть не должно", - заявил Обама.

В этом, по мнению спецслужб США, вина в том числе и российских СМИ. В докладе агентству Sputnik и телеканалу RT посвящены сразу шесть страниц. По словам главы нацразведки Джеймса Клэппера, они демонстрируют пренебрежение к нашей государственности, говоря о двойных стандартах и находя изъяны в нашей системе. Такое теперь понятие в США о выполнении журналистского долга.

Александр Панюшкин, Александр Ковалев, "ТВ Центр".

Читайте также:

Трамп объяснил кибератаки халатностью Демократической партии США

Ассанж назвал обвинения России в кибератаках попыткой дискредитировать Трампа

США готовятся ввести новые санкции против России за кибератаки